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Giriş Tarihi: 4.4.2022 19:05 Son Güncelleme: 4.4.2022 19:08

İstanbul’da iftar trafiği

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da iftar trafiği

İstanbul'da Ramazanın ikinci gününde iftara yetişmek isteyenlerin aynı anda yola çıkması nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluk haritasında yüzde 62 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk günü ve Ramazan'ın ikinci günü nedeniyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. İftara yetişmek amacıyla İstanbul'da sürücülerin aynı anda yola çıkması nedeniyle adeta kilitlenme derecesine ulaşan trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi.

Trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 sıralarındaki ölçümlerinde yüzde 62 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde düşük olan trafik yoğunluğu akşam iftar öncesi akşam iş dönüşü evlerine gitmek isteyen araç sahiplerini çileden çıkardı. Ara ve ana artellerde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyretti. Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ankara istikametinde Sultanbeyli bölgesi, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde akşam saatlerinde ise Anadolu yakasında yönünde trafik arttı. Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

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İstanbul’da iftar trafiği
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