İstanbul'da motosikletli iki kişi; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneşli Mahallesi ve Göztepe Mahallesi'nde "Oto Yıkama" olarak faaliyet yürütülen aynı işletmenin iki şubesine yönelik uzun namlulu otomatik silahlarla saldırı düzenledi.

Olaylar 9 Mart Çarşamba gecesi 23.30 ve 00.00 sıralarında yaşandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.Olayları gerçekleştiren şüphelilerden O.K.T. yakalanarak gözaltına alındı.







İstanbul'da iki iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda "Anahtarlık" şeklinde bir suikast tabancası ve söz konusu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. O.K.T. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.