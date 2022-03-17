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Giriş Tarihi: 17.3.2022 13:22 Son Güncelleme: 17.3.2022 13:44

İstanbul'da iki iş yerine silahlı saldırı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da iki iş yerine silahlı saldırı

İstanbul’da iki iş yerini otomatik silahlarla tarayan iki kişiden biri yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da motosikletli iki kişi; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneşli Mahallesi ve Göztepe Mahallesi'nde "Oto Yıkama" olarak faaliyet yürütülen aynı işletmenin iki şubesine yönelik uzun namlulu otomatik silahlarla saldırı düzenledi.

Olaylar 9 Mart Çarşamba gecesi 23.30 ve 00.00 sıralarında yaşandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.Olayları gerçekleştiren şüphelilerden O.K.T. yakalanarak gözaltına alındı.


İstanbul'da iki iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda "Anahtarlık" şeklinde bir suikast tabancası ve söz konusu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. O.K.T. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da iki iş yerine silahlı saldırı
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