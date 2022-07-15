İstanbul’da iki mandaya çarpan taksi hurdaya döndü: 1 ölü

Kaza, İstanbul Eyüpsultan Hasal –havalimanı yolu Işıklar Köyü geçişinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sertel Ş'nin kullandığı 34 TCT 60 plakalı taksi, Işıklar Köyü geçişinde ana yolda başıboş olarak bulunan iki mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken taksi sürücüsü Sertel Ş. İle takside bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Taksinin çarptığı iki manda da olay yerinde öldü. Önünde meydana gelen kazayı son anda fark eden Muhammet M.'nin kullandığı 34 DTV 126 plakalı otomobil de mandaların üzerinden geçti. Muhammet M. de kazadan yara almadan kurtuldu.