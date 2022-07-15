İstanbul’da iki mandaya çarpan taksi hurdaya döndü: 1 ölü

Kazayla ilgili konuşan Yasin Yılmaz, "Biz havalimanı taksicileri olarak burada canımız tehlikede. Bu havalimanı 3.5 yıl oldu açılalı, burası kırsal bir bölge. Kırsal bölgede başıboş camışlar atlar, ahırlara bağlanmıyor. Bu yollarda başıboş geziyor. Bizler yavaşça gittiğimiz halde gördüğünüz durum ortada. Buradaki hayvanlar siyah olduğu için gece karanlığında tespit etmek çok zor. Biz 20 metre kala tespit ediyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Ben buradan İstanbul Valimize İçişleri Bakanlığımıza seslenmek istiyorum, bizlerin yolcuların ve havalimanına özel araçlarıyla gelenlerin herkesin canı tehlikede. Bugün bir yolcu daha öldü. Şoförün de durumu kritik. Yarın ne olacağı belli değil. Burada daha önce de 5-6 kez kaza oldu. Daha önce bir arkadaşımız ata, başka bir arkadaşımız mandaya vurdu. Birileri buna dur desin. Köylülerle görüşülmesi gerekiyor. Seri numaralarını tespit edemememiz için hayvanların kulak küpelerini söküyorlar" dedi.