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Giriş Tarihi: 15.7.2022 04:30 Son Güncelleme: 15.7.2022 04:31

İstanbul’da iki mandaya çarpan taksi hurdaya döndü: 1 ölü

İstanbul Eyüpsultan Hasdal – havalimanı yolu Işıklar Köyü yakınlarında ana yola çıkan başıboş iki mandaya çarpan taksi hurdaya döndü. Takside bulunan 3 kişiden 1’i ölürken 2 kişi de yaralandı. Taksinin çarptığı iki manda da öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da iki mandaya çarpan taksi hurdaya döndü: 1 ölü
Kaza, İstanbul Eyüpsultan Hasal –havalimanı yolu Işıklar Köyü geçişinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sertel Ş'nin kullandığı 34 TCT 60 plakalı taksi, Işıklar Köyü geçişinde ana yolda başıboş olarak bulunan iki mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken taksi sürücüsü Sertel Ş. İle takside bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Taksinin çarptığı iki manda da olay yerinde öldü. Önünde meydana gelen kazayı son anda fark eden Muhammet M.'nin kullandığı 34 DTV 126 plakalı otomobil de mandaların üzerinden geçti. Muhammet M. de kazadan yara almadan kurtuldu.


1 YOLCU İLE 2 MANDA ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından taksiden çıkartılan 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü sertel Ş. Ve 1 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtilirken taksinin ön tarafında oturan ismi öğrenilemeyen1 yolcu hayatını kaybetti.


JANDARMA YOLDA ÖNLEM ALDI
Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Yolda trafik tek yönden kontrollü şekilde verildi. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar ve ölen iki manda olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım görevlilerinin temizlik çalışmaları sonrasında trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.


"HAYVANLAR BAŞIBOŞ"
Kazayla ilgili konuşan Yasin Yılmaz, "Biz havalimanı taksicileri olarak burada canımız tehlikede. Bu havalimanı 3.5 yıl oldu açılalı, burası kırsal bir bölge. Kırsal bölgede başıboş camışlar atlar, ahırlara bağlanmıyor. Bu yollarda başıboş geziyor. Bizler yavaşça gittiğimiz halde gördüğünüz durum ortada. Buradaki hayvanlar siyah olduğu için gece karanlığında tespit etmek çok zor. Biz 20 metre kala tespit ediyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Ben buradan İstanbul Valimize İçişleri Bakanlığımıza seslenmek istiyorum, bizlerin yolcuların ve havalimanına özel araçlarıyla gelenlerin herkesin canı tehlikede. Bugün bir yolcu daha öldü. Şoförün de durumu kritik. Yarın ne olacağı belli değil. Burada daha önce de 5-6 kez kaza oldu. Daha önce bir arkadaşımız ata, başka bir arkadaşımız mandaya vurdu. Birileri buna dur desin. Köylülerle görüşülmesi gerekiyor. Seri numaralarını tespit edemememiz için hayvanların kulak küpelerini söküyorlar" dedi.
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İstanbul’da iki mandaya çarpan taksi hurdaya döndü: 1 ölü
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