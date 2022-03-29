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Giriş Tarihi: 29.3.2022 23:28 Son Güncelleme: 30.3.2022 00:12

İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Maltepe D-100 Karayolu’nda makas atarak ilerlediği iddia edilen içinde 6 kişinin olduğu bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Otomobilde sıkışan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Makas atarak ilerlediği iddia edilen Muhammet Akçakale'nin kullandığı, içinde 6 kişinin olduğu 34 AAS 933 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan Oğuzhan Demirli'nin kullandığı 34 FH 5381 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrulurken araç içindekiler bulundukları yerde sıkıştı.



6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda sürücü Muhammet Akçakale, Faruk Alayıldız, Emirhan Durmaz, Yunus Emre Yeşilyurt, Rabia Yılmaz, Irmak Doğan sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK SIKIŞTI
Kazada 34 FH 5381 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Demirli'nin yaralanmadığı belirtildi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması sonrasında yoldaki trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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