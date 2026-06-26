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Giriş Tarihi: 26.06.2026 14:39

İstanbul'da ikili eğitim oranı son 3 yılda yüzde 19'a düştü

İstanbul Valiliği, eğitim yatırımları sayesinde kentte ikili eğitim oranının son üç yılda yüzde 26'dan yüzde 19'a gerilediğini açıkladı. Son bir yılda 93 okul hizmete açılırken, 2006-2026 döneminde 391 okul yeniden inşa edildi.

Semih KARA Semih KARA
İstanbul’da ikili eğitim oranı son 3 yılda yüzde 19’a düştü
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eğitim yatırımlarıyla İstanbul'un okul kapasitesinin artırıldığı, öğrencilerin daha güvenli, donanımlı ve nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturulduğu belirtildi.

391 OKUL YIKILIP YENİDEN YAPILDI

Açıklamada, son bir yılda İstanbul Valiliği tarafından kentte 93 okulun hizmete açıldığı kaydedildi, "2006-2026 yılları arasında İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) çalışmaları kapsamında 391 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 816 okulun güçlendirmesi tamamlandı. Çalışmaları devam eden 62 okulun yeniden yapımı, 7 okulun ise güçlendirme süreci sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

'HEDEFİMİZ HER ÖĞRENCİMİZİN GELECEĞE HAZIRLANMASI'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde İstanbul'umuzda ikili eğitim oranını, 2023 yılından 2026 yılına son 3 yılda, yüzde 26'dan yüzde 19'a düşürdük. Bugün 2 bin 460 okulumuz tekli eğitim, 608 okulumuz ise ikili eğitim sistemiyle faaliyet gösteriyor. İstanbul Valiliği olarak hedefimiz, tekli eğitimle her öğrencimizin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması. Güçlü eğitim altyapısı, güçlü İstanbul, güçlü Türkiye demek."

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#İSTANBUL #TÜRKİYE

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İstanbul'da ikili eğitim oranı son 3 yılda yüzde 19'a düştü
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