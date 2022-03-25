Haberler Yaşam Haberleri İstanbulda ilginç 'köpek ısırma' olayı! Sahibi de ısırılan da gözaltına alındı...
Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:09 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:30

İstanbulda ilginç 'köpek ısırma' olayı! Sahibi de ısırılan da gözaltına alındı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbulda ilginç ’köpek ısırma’ olayı! Sahibi de ısırılan da gözaltına alındı...

İstanbul’da bir kişi “Pitbull” cinsi köpeğini bir kişiye saldırttı. Köpek söz konusu kişiyi ısırdı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı. Isırılan ve hastaneye kaldırılan mağdurun da “Gasp” suçundan arandığı ortaya çıkınca o da gözaltına alındı.

İstanbul'un Güngören İlçesi'ne bağlı Haznedar Mahallesi'nde iddialara göre H.H.A., "Pitbull" cinsi köpeğini Y.T. isimli kişiye saldırttı.


(Köpeğin ısırdığı Y.T)

Köpek Y.T.'yi ısırdı. Mağdur olan ve hastaneye giderek tedavi olan Y.T.'nin 23 suç kaydı olduğu ve "Gasp" suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi.

İstanbulda ilginç 'köpek ısırma' olayı! Sahibi de ısırılan da gözaltına alındı | Video


(Köpeğin sahibi H.H.A)

Y.T. de, dokuz suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili muhafaza altına alınan iki "Pitbull" cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

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İstanbulda ilginç 'köpek ısırma' olayı! Sahibi de ısırılan da gözaltına alındı...
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