İstanbulda ilginç ’köpek ısırma’ olayı! Sahibi de ısırılan da gözaltına alındı...

İstanbul'un Güngören İlçesi'ne bağlı Haznedar Mahallesi'nde iddialara göre H.H.A., "Pitbull" cinsi köpeğini Y.T. isimli kişiye saldırttı.



(Köpeğin ısırdığı Y.T)

Köpek Y.T.'yi ısırdı. Mağdur olan ve hastaneye giderek tedavi olan Y.T.'nin 23 suç kaydı olduğu ve "Gasp" suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi.

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(Köpeğin sahibi H.H.A)

Y.T. de, dokuz suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili muhafaza altına alınan iki "Pitbull" cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.