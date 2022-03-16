İstanbul’da ilginç olay: Otomobili dereye düşen adam bakın ne yaptı

Plakayı sorgulayarak sürücünün kimliğine ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu belirledi. Kiralama şirketi ile bağlantı kuran jandarma ekipleri, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, dereye uçan otomobilden çıkıp trafik için tutanak tuttuktan sonra evine döndüğünü belirledi. Çekiciyle dereden çıkartılan otomobil, yediemin otoparkına götürüldü.