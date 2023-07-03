Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da orman yangını korkuttu!
Giriş Tarihi: 3.7.2023 18:02 Son Güncelleme: 3.7.2023 18:27

İstanbul'da orman yangını korkuttu!

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. 3 dönümlük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık bir saatlik sürede kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da orman yangını korkuttu!

Havaların ısınması ile birlikte İstanbul'da beklenen orman yangını saat 15:45'da Sultangazi Hacı Bektaş Veli Kent ormanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de destek verdi. Karadan 3 itfaiye ekibi 6 araçla 4 arazöz ve bir helikopter ile yapılan müdahale ile yaklaşık bir saatlik süre içerisinde İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş Veli Kent Ormanında çıkan yangın daha fazla büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının söndürüldükten sonra tekrar başlamaması için dikkatli sekilde ekipler tarafından soğutma çalışmalarına devam edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi
Hakkari'de düzenlenen 5. Cilo Fest'teki renkli görüntüler HDP'yi rahatsız etti! Ferhat Encü'den skandal paylaşım
Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
Türkiye Fransa olur mu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Pilot ülke Fransa
Gözün aydın Türkiyem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
Balkanlar’da ‘kalıcı barış’ın teminatı Türkiye
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da orman yangını korkuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA