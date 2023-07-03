İstanbul’da orman yangını korkuttu!

Havaların ısınması ile birlikte İstanbul'da beklenen orman yangını saat 15:45'da Sultangazi Hacı Bektaş Veli Kent ormanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de destek verdi. Karadan 3 itfaiye ekibi 6 araçla 4 arazöz ve bir helikopter ile yapılan müdahale ile yaklaşık bir saatlik süre içerisinde İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş Veli Kent Ormanında çıkan yangın daha fazla büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının söndürüldükten sonra tekrar başlamaması için dikkatli sekilde ekipler tarafından soğutma çalışmalarına devam edildi.