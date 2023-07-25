Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da imalathane baskını… Silahlarla yakalandılar…
Giriş Tarihi: 25.7.2023 09:57

İstanbul’da imalathane baskını… Silahlarla yakalandılar…

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan bir adrese baskın yapıldı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da imalathane baskını… Silahlarla yakalandılar…

İstanbul Polisi; Eyüp Sultan İlçesi'nde bulunan bir adreste "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti" yapıldığını tespit etti. Eyüp Sultan Kara Dolap Mahallesi'ndeki adrese baskın yapıldı. Y.A. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, 14 boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu ve şarjör yayı, çok sayıda polimer yapılı silah kutusu, iki kilitli poşet içerisinde 7,35 gram Marihuana maddesi, çok sayıda kilitli poşet ve bir hassas terazi ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Zengin babanın hovarda oğlu
Daha çok beklersiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da imalathane baskını… Silahlarla yakalandılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA