İstanbul’da imalathane baskını… Silahlarla yakalandılar…

İstanbul Polisi; Eyüp Sultan İlçesi'nde bulunan bir adreste "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti" yapıldığını tespit etti. Eyüp Sultan Kara Dolap Mahallesi'ndeki adrese baskın yapıldı. Y.A. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, 14 boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu ve şarjör yayı, çok sayıda polimer yapılı silah kutusu, iki kilitli poşet içerisinde 7,35 gram Marihuana maddesi, çok sayıda kilitli poşet ve bir hassas terazi ele geçirildi.