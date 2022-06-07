İstanbul’da inanılmaz görüntü: Apartman kapısını sırtlayıp götürdü!

"HELAL OLSUN"



Mahalle sakinlerinden Muhammet Oğur, "Bu kapının yarısını götürmüşlerdi. Pazar günü ise 15 yaşlarında bir çocuk, şaşırtıyor insanı nasıl bu kapıyı sırtlayabiliyor diye. Ben bile sırtlayamam bu gücüme rağmen. Gerçekten helal olsun diyorum. Devir nereye gelmiş. Dua ediyoruz işyerimizin kepengini çalmasınlar diye. Korkuyoruz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz" dedi.