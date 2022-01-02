İstanbul’da inanılmaz kavga: Elindeki metreyle saldırdı!

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştıkları kişiye saldırdığı görülüyor. Taraflardan birinin yanında bulunan metre ile saldırdığı kameraya yansırken, diğer sürücünün kendini savunmak için iki kişiye karşılık verdiği, çevrede bulunan bir vatandaşın kavgayı araya girerek ayırdığı, daha sonra elinde metre olan sürücünün otomobiline binerek geri geri ilerlediği ve tartıştığı sürücünün otomobiline doğru gittiği görülüyor.