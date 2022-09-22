İstanbul’da inanılmaz olay: Bayıltana kadar dövdüler!

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçen 17 Eylül Cumartesi gece saatlerinde, bir baba oğul, oturdukları sitenin karşısındaki apartmanın önüne araçlarını park etti. Bina önündeki dubaları kaldırarak aracı park eden sürücüye, apartman sakinleri tepki gösterdi. Bu tepkiye rağmen araç kaldırılmayınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle binadan çıkan ve araçlarıyla gelen apartman sakinleri baba oğlu sopalarla saldırdı.