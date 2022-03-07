İstanbul’da inanılmaz olay: Güvenlik görevlisi öyle bir şey yaptı ki!

İnceleme sonucunda yabancı uyruklu A.A.'nın ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı esnada el çantasını alışveriş sepetine bıraktığı ve alışveriş sepetinde bulunan çantasının yanından uzaklaşan A.A., farklı bir bölümde alışverişine devam ettiği sırada iş yerinin güvenlik görevlisi A.K.'nın çanta içerisinde bulunan 690 doları alarak uzaklaştığı tespit edildi.