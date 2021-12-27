İstanbul’da inanılmaz olay: Hırsızı havada yakalayıp dövdüler!

Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi. Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koşmaya başladı. Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.