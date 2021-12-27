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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:35 Son Güncelleme: 27.12.2021 09:36

İstanbul'da inanılmaz olay: Hırsızı havada yakalayıp dövdüler!

İHA
İstanbul’da inanılmaz olay: Hırsızı havada yakalayıp dövdüler!

İstanbul Esenyurt’ta ilginç bir olay yaşandı... Lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen bir kişi, market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay, akşam saat 18.00'da Esenyurt, Güzelyurt mahallesinde bulunan lüks site de gerçekleşti. İddiaya göre site içinde bulunan marketten hırsızlık yapan genç sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı.

Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi. Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koşmaya başladı. Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaçan hırsızın site bariyerlerinden atlarken o esnada kapı önünde duran vatandaşlar tarafından yakalanıp güvenlik görevlilerine teslim edildiği görülüyor. Yakalanan şahıs siten güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

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İstanbul'da inanılmaz olay: Hırsızı havada yakalayıp dövdüler!
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