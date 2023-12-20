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Giriş Tarihi: 20.12.2023 12:07

İstanbul'da inanılmaz olay: Kız arkadaşına çarpanı uyarınca başından bıçaklandı!

İstanbul Avcılar'da birlikte yürüdüğü kız arkadaşına çarpan kişiyi uyaran genç başından bıçaklandı...

DHA
İstanbul’da inanılmaz olay: Kız arkadaşına çarpanı uyarınca başından bıçaklandı!

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Bir genç lokantada yemek yedikten sonra kız arkadaşıyla dışarı çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, erkek arkadaşıyla yürüyen kadına çarptı.Gencin uyarıda bulunmasının ardından ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında saldırgan, elindeki bıçakla gence saldırdı. Bıçaklı saldırıda başından yaralanan gence ilk müdahale kız arkadaşı ve çevredekiler tarafından yapıldı. Başından bıçaklanan genç olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkolllü olduğu iddia edilen saldırgan ise, yoldan geçen bir minibüse binerek kaçtı.Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Aynı sokakta iş yeri bulunan Burhan Şener, "Akşam 18.00 sıralarında bağırma sesleri üzerine dışarı çıktık. Üç yetişkin biri bayan ikisi erkek. Yanında kız arkadaşı olan kişi diğerine saldırıyor. Kesici bir aletle kafasına vuruyor. Ambulans ve polis geldi aldı gitti. Kendindeydi yaralanan kişi. Saldırgan ise kaçtı ondan sonrasını görmedik " diye konuştu.

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İstanbul'da inanılmaz olay: Kız arkadaşına çarpanı uyarınca başından bıçaklandı!
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