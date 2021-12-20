İstanbul’da inanılmaz olay: Öğretmen veliyi dolandırdı!

Çocuğunun sınıf öğretmeni İ.E.'yi bu nedenle Başsavcılığa şikayet ettiğini belirten Öztürk "Gereken cezayı çekmesini istiyorum. Bir tefeci olduğunu, bir dolandırıcı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Kendisi hakikaten bir dolandırıcı, tefeci niteliğini taşıyor. Bir öğretmen sıfatını taşımıyor. O yüzden kendi şahsım adına çok çok üzgünüm, böyle bir insanla muhatap olduğum için. Diğer veli arkadaşlarımızın da böyle bir tuzağa düşmesi nedeniyle onlar adına da çok üzülüyorum. Dilerim ki hak, adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi Öztürk, Öğretmen İ.E.'nin 'Fabrikalarımız var, fabrikamızdaki kendi paramızı değerlendiriyoruz' gibi vaatlerle parasını aldığını söyledi. Neşe Öztürk hukuk mücadelesini 2 çocuğu için sürdürdüğünü belirterek "Koronavirüs sebebiyle bazı zorluklardan geçtik. Hani en azından cebimizdeki paramızın da üç-beş değerlenmesi neticesinde bir öğretmen olarak kendisine güvendik açıkçası. Gerçekten yanıldığımızı düşünüyorum. Böyle bir şahsiyete güvenmek hakikaten büyük bir yanlışmış. Bu da bana ders olsun, bundan sonraki hayatımda hiç inanın böyle bir tuzağa düşeceğimi zannetmiyorum. Bir de diyorum ki hiç kimse de düşmesin. Diyeceklerim kelimelere sığmıyor. Şahsın bir an önce bana adalet huzurunda 94 bin lira parayı faiziyle vermesini kendisinden istiyorum" dedi.

Öztürk, Öğretmen İ.E.'nin kendisine Ocak ayında 45 bin lira değerinde ıslak imzalı senet verdiğini iddia etti. Öğretmen İ.E.'nin de Neşe Öztürk hakkında "Hakaret" ve "İftira" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.