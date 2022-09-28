İstanbul’da inanılmaz olay: Polise kafa atıp burnunu kırdı!

Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde geçtiğimiz haziran ayındagece saatlerinde meydana gelen olayda, Ümit Ç. (41) ve Ünal Ç. (33) isimli iki kardeş, "Eve neden geç geliyorsun?" diyerek kardeşleri Gülbahar Ç. (39) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra iki şahıs, kardeşlerini odaya kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca darp etti. Kardeşlerinin elinden kurtulan Gülbahar Ç., polis ekiplerini arayarak kardeşleri tarafından sırayla ve sürekli olarak darba uğradığını söyleyip yardım istedi.

KAFASINA YUMRUK ATIP BOĞAZINI SIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Gülbahar Ç.'yi ve kızı Cemre G.'yi polis aracına alarak hastaneye götürmek istedi. Bu sırada Gülbahar Ç.'nin kızı da polis ekiplerine dayılarının onu da darp ettiğini söyledi. Cemre G.'nin kendisini darbedenin dayısı Ümit Ç. olduğunu söylediği sırada Ümit Ç. polise, "Sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?" deyip küfür ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak şahısları etkisiz getirmeye çalıştı. O esnada diğer kardeş Ünal Ç. biber gazı sıkan polisin boğazını sıkarak yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri telsizden takviye ekip talebinde bulundu.