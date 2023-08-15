İstanbul’da iş kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti

Gürbüz'ün elindeki pürmüz ise çatı katında yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.