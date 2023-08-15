İstanbul’da iş kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de binada izolasyon çalışması yapan Ayhan Gürbüz çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Ataşehir'de ise Lütfü Taşdemir sahibi olduğu işyerinde yaklaşık 20 cam blokun üzerine devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdi. İlk olay, 12 Ağustos Cumartesi Günü Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Gürbüz ve beraberindeki işçiler 4 katlı binanın izolasyon ve tamir işlerini yapmak için binaya geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde belindeki emniyet kemerini çıkaran Ayhan Gürbüz dengesini kaybederek çatı katından düştü.
Gürbüz'ün elindeki pürmüz ise çatı katında yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirtaş, düşerek parçalanan camların vücudunu kesmesiyle yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Lütfi Taşdemir, itfaiye ekipleri tarafından camların altından çıkartılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işyeri sahibinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cumhuriyet savcısı eşliğinde yaptığı inceleme sonrasında Taşdemir'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, korkunç olayla ilgili çalışma başlattı.