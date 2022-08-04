Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da iş yerlerine dadanan dolandırıcı kadın gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 4.8.2022 17:04

İstanbul'da iş yerlerine dadanan dolandırıcı kadın gözaltına alındı

İstanbul’da beş iş yerini dolandıran ve dört bin 620 liralık haksız kazanç sağlayan bir kadın, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da iş yerlerine dadanan dolandırıcı kadın gözaltına alındı

İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar, Kavaklı ve Adnan Kahveci Mahalleleri'ndeki iş yerlerine giren bir kadın; "Karşı dükkanda çalışıyorum. Aldığım ürünün parasını hemen getireceğim. Üst kata yeni taşındım. Cüzdanım evde kaldı. Parayı hemen getireceğim" başta olmak üzere farklı bahanelerle alışverişler yaptı ve kayıplara karıştı.

Beş farklı iş yerini dört bin 620 lira dolandıran kadının açık kimliği, söz konusu iş yerlerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. F.N.A. isimli kadın, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. F.N.A. isimli kadın "Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KPSS iptal mi edildi açıklaması ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi! ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi?
Jet soruşturma sonrası KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! Yeni KPSS ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: İşte, 2022 YAŞ kararları ile terfi ve atama listesi
Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, memleketi ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
SON DAKİKA: KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: Yeni KPSS takvimi ne zaman?
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 4 Ağustos 2022 en son sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da iş yerlerine dadanan dolandırıcı kadın gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA