İstanbul’da iş yerlerine dadanan dolandırıcı kadın gözaltına alındı

İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar, Kavaklı ve Adnan Kahveci Mahalleleri'ndeki iş yerlerine giren bir kadın; "Karşı dükkanda çalışıyorum. Aldığım ürünün parasını hemen getireceğim. Üst kata yeni taşındım. Cüzdanım evde kaldı. Parayı hemen getireceğim" başta olmak üzere farklı bahanelerle alışverişler yaptı ve kayıplara karıştı.

Beş farklı iş yerini dört bin 620 lira dolandıran kadının açık kimliği, söz konusu iş yerlerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. F.N.A. isimli kadın, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. F.N.A. isimli kadın "Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.