İstanbul’da işyeri hırsızı 10 kişi yakalandı

İstanbul Fatih ve Güngören'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri takibe alan polis 10 Eylül Pazar günü sabaha karşı operasyon yaptı.
Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir. Sultangazi, Zeytinburnu ve Bakırköy'de daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin hırsızlık yaptıkları iş yerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
İş yerlerinin kepenklerinin kilitlerini kırarak açan şüphelilerin içeri girdikten sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri görüldü.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin açamadıkları para kasalarını taşıyarak dışarı çıkardıkları ve geldikleri otomobillere yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.