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Giriş Tarihi: 12.9.2023 11:49

İstanbul’da işyeri hırsızı 10 kişi yakalandı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çok sayıda iş yerine girip içeride değerli ne buldularsa çalan açamadıkları kasaları taşıyarak geldikleri araçla götürme 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da işyeri hırsızı 10 kişi yakalandı

İstanbul Fatih ve Güngören'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri takibe alan polis 10 Eylül Pazar günü sabaha karşı operasyon yaptı.

Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir. Sultangazi, Zeytinburnu ve Bakırköy'de daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah ile 30 mermi ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin hırsızlık yaptıkları iş yerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

İş yerlerinin kepenklerinin kilitlerini kırarak açan şüphelilerin içeri girdikten sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri görüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin açamadıkları para kasalarını taşıyarak dışarı çıkardıkları ve geldikleri otomobillere yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haklarında 10 iş yerinden hırsızlık, 1 gasp, 4 plaka hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İstanbul’da işyeri hırsızı 10 kişi yakalandı
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