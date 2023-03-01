İstanbul’da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan 8 kişi gözaltına alındı

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Halkevi önünde toplanan bir grup, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Halkevleri üyelerinin de kullandığı Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliye edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle protesto gösterisinde bulunmak istedi.

Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan bir grup da bir süre slogan attı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eylemin yasa dışı olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi.

Eylemi sürdüren gruba müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.