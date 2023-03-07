İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 3 ton ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir depoda kaçak alkol üretildiğine dair bilgi aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yaptıkları, üretimi yapılan etil alkol sıvıların, farklı şehirlerde kaçak alkol üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği belirlendi.