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Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:13

İstanbul'da kaçak avlanılan 2.5 ton midye ele geçirildi

İHA
İstanbul’da kaçak avlanılan 2.5 ton midye ele geçirildi

Sarıyer ile Bakırköy'de gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 2.5 ton midye ele geçirildi. Canlı midyeler denize bırakılırken, 5 kişiye toplam 27 bin 275 TL para cezası kesildi.

İstanbul'da kaçak midye avcılığına yönelik denetimler sıklaştırılarak devam ediyor. 9 ile 11 Kasım tarihlerinde Sarıyer ve Bakırköy sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Bakırköy İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, ekipleri ve belediye zabıtaları katıldı. Kaçak avlanılan 2,5 ton kara kıllı midyeye el konuldu. El konulan midyelerin canlı olduğu tespit edildiğinden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı. Ayrıca, denetimlerde 5 kişiye toplam 27 bin 275 TL İdari para cezası uygulandı ve 1 takım dalgıç kıyafetine el konuldu.

Sarıyer ve Bakırköy'de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu!

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İstanbul'da kaçak avlanılan 2.5 ton midye ele geçirildi
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