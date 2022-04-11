İstanbul Polisi; Büyükçekmece İlçesi Kamiloba Mahallesi Çamlı Caddesi üzerinde bulunan bir tırın dorsesinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu ve "Göçmen Kaçakçılığı" yapıldığını belirledi. Tır kontrol altına alındı.

Dorse içerisinde bulunan 32'si Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 39 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Üç göçmen kaçakçısı Z.I., H.P. ve E.Ç. yakalandı. Z.I.'nın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, H.P.'nin iki farklı tehdit suçundan arandığı ve üç yıl beş ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.



İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video