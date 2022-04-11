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Giriş Tarihi: 11.4.2022 10:49 Son Güncelleme: 11.4.2022 11:23

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul’da üç göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı. Bir tırın dorsesinden çıkan 39 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul Polisi; Büyükçekmece İlçesi Kamiloba Mahallesi Çamlı Caddesi üzerinde bulunan bir tırın dorsesinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu ve "Göçmen Kaçakçılığı" yapıldığını belirledi. Tır kontrol altına alındı.

Dorse içerisinde bulunan 32'si Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 39 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Üç göçmen kaçakçısı Z.I., H.P. ve E.Ç. yakalandı. Z.I.'nın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, H.P.'nin iki farklı tehdit suçundan arandığı ve üç yıl beş ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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