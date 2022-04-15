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Giriş Tarihi: 15.4.2022 08:41 Son Güncelleme: 15.4.2022 08:42

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul’un altı ilçesinde düzenlenen operasyonda 425 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. 230'u Afganistan ve 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlere yer temin eden sekiz kişiye toplamda bir milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi. Düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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