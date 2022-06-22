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Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:08

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul’da 47 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı. Dairelerini düzensiz kaçak göçmenlere kiraya verdikleri tespit edilen 5 mülk sahibine toplamda 120 bin 978 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'un Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki bir apartmanda düzensiz kaçak göçmenlerin tutulduğu "Şok Evi" olarak adlandırılan 5 ayrı daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerde 23'ü Mısır, 17'si Fas, 2'si Çad, 1'i Moritanya, 1'i Cezayir, 1'i Ürdün, 1'i Somali ve 1'i Sudan uyruklu olmak üzere toplamda 47 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Dairelerini düzensiz kaçak göçmenlere kiraya verdikleri tespit edilen 5 mülk sahibine toplamda 120 bin 978 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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