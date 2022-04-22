Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Sınır dışı edildiler!
Giriş Tarihi: 22.4.2022 15:35

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Sınır dışı edildiler!

DHA
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: Sınır dışı edildiler!

İstanbul'da yapılan operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 244 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ve 21 Nisan tarihleri arasında Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar'da yaşa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenlerin kaldığı 40 ev ve 1 işyerine operasyon düzenlendi. Ayrıca bu ilçelerde denetimler gerçekleşti. Operasyon ve denetimlerde; 119'u Afganistan, 68'i Suriye, 26'sı Pakistan, 26'sı Bangladeş ve 5'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 244 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında, kaçaklara evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye 285 bin 714 lira ve 7 kaçağı sigortasız çalıştırarak iş yerinin deposunda barındırdığı tespit edilen 1 kişiye de 18 bin 80 lira para cezası kesildi. Operasyon ve denetimlerde yakalanan toplam 244 göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul ve Bursa'daki bombalı saldırılarla ilgili açıklama: Failleri tespit ettik
Son dakika | İşçi, memur ve emekli için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Temmuz ayında düzenleme
SON DAKİKA: Yüzlerce kişiyi 80 milyon dolandırdılar! Bodrum'da, kar payı vurgunu
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
İzmir'de CHP'yi sarsan kumpas iddiası
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Sınır dışı edildiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA