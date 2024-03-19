İstanbul’da “Kaçak Müze” operasyonu… Onlarca hayvan tahniti ele geçirdiler

"Kaçak Müze" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Arnavutköy ve Sarıyer'de iki adreste, onlarca hayvan tahnitinden (Avlandıktan Sonra İçi Doldurulmuş ve İlaçlanmış Hayvan Ölüsü) kaçak müze yapıldığını tespit eden Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri adrese baskın yaptı. Parayla ziyaretçi alındığı tespit edilen iki adreste uluslararası CITES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında satışı ve bulundurulması yasak olan onlarca hayvan tahniti ele geçirildi.

JAGUAR, ASLAN, LEOPAR, KAPLAN…

Avcılık yapan ve müteahhitlik yapan Ali H. isimli kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesi'ne Aykırılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde 52 Amerika Antilobu, iki bizon, iki jaguar, üç timsah, sekiz aslan, beş boz ayı, bir kutup ayısı, bir siyah ayı, bir vaşak, iki kutup tilkisi, bir Misk Öküzü, bir Kutup Tavşanı, yedi ceylan, bir markhour, bir kaplan, bir koyun, 12 dağ keçisi, iki yaban domuzu, bir orman horozu, iki munçak, iki tahr, 27 antilop, bir yaban kedisi, bir piyon yılanı, bir ördek, üç macar, farklı türlerde 18 geyik, bir leopar, bir sırtlan, bir su çulluğu, bir bıldırcın, bir suna ve üç çamurcun tahniti ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan hayvan tahnitleri ve parçalarının piyasa değerinin 75 milyon lira olduğu ifade edildi. Ali H.'nin bir çok hayvanı 1990'lı yıllardan itibaren farklı ülkelerde avladığı ve sergilediği iddia edildi.

BİR MAMUT, 15 ASLAN DİŞİ DE BULUNDU

Adreslerde ayrıca 15 antilop boynuzu, iki antilop postu, beş antilop trofesi, sekiz fildişi ve fildişi objesi, bir mamut dişi, iki mamut dişi objesi, 15 aslan dişi, dokuz leopar, alageyik ve ceylan trofesi, bir mandarin ördeği trofesi, 83 yaban domuzu dişi, bir yaban domuzu diş takımı, dört su çulluğu trofesi, bir Avrupa Arı Kuşu trofesi, bir antilop postu, su aygırı kemiğinden yapılmış bir kama da bulundu. El konulan hayvan tahnitleri ve parçaları Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün görevlilerine teslim edildi.