Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
Giriş Tarihi: 30.4.2022 11:02 Son Güncelleme: 30.4.2022 11:38

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

İstanbul’da bir kişi; seri bir şekilde kaçak sigara imalatı yaptığı adreste suçüstü yakalandı. Çalışır halde bulunan üç sigara sarma makinesine ve kilolarca kaçak tütüne el konuldu.

İstanbul Polisi; Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi'ndeki bir adreste seri bir şekilde kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yoğun tütün kokusu yayılan adrese baskın yaptı. Üç sigara sarma makinesi, 58 kilogram açık tütün, 21 kilogram paketlenmiş kapalı tütün, 27 bin 500 kaçak dal sigara, üç bin 560 adet boş sigara kağıdı, 250 gramlık paketler halinde toplamda 18 kilo 750 gram olmak üzere 75 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Çalışır halde bulunan üç sigara sarma makinesine ve kilolarca kaçak tütüne el konuldu. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı gözaltına alınan F.K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var: Kazanın detayları ortaya çıktı
SON DAKİKA: CHP’li belediyenin acımasızlığı yatağa düşürdü! Felç eden haciz
SON DAKİKA: Suudi basınından Erdoğan’ın ziyaretine yoğun ilgi
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Otel odasında İmamoğlu ile gergin anlar
Son dakika: Cumhur İttifakı teklif etmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencilere veto
Şarkıcı Alişan Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına ateş püskürdü: Kimse dinime küfür edemez!
Son Dakika Haberi: İşte İBB'deki skandal ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?
SON DAKİKA: Türkiye takasta da güven duyulan ülke
SON DAKİKA HABERİ: 24 Mart 2020'den sonra bir ilk! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA