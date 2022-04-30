İstanbul Polisi; Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi'ndeki bir adreste seri bir şekilde kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yoğun tütün kokusu yayılan adrese baskın yaptı. Üç sigara sarma makinesi, 58 kilogram açık tütün, 21 kilogram paketlenmiş kapalı tütün, 27 bin 500 kaçak dal sigara, üç bin 560 adet boş sigara kağıdı, 250 gramlık paketler halinde toplamda 18 kilo 750 gram olmak üzere 75 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Çalışır halde bulunan üç sigara sarma makinesine ve kilolarca kaçak tütüne el konuldu. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı gözaltına alınan F.K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video