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Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:21

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

İstanbul’da piyasa değeri toplamda iki milyon 100 bin lira olan bir ton 60 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak tütün operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde 6'sı depo yedi adrese baskın yaptı. Dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri toplamda iki milyon 100 bin lira olan bir ton 60 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 157 kilogram kaçak sigara tütünü, 251 bin 20 adet nargile tütün etiketi, 182 bin adet karton paket, 45 bin 750 adet tütün paketleme poşeti, 10 bin 900 adet nargile tütün kutusu, üç adet elektronik terazi, bir adet baskül ve bir adet ısıtıcı ele geçirildi.

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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu
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