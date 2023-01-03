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Giriş Tarihi: 3.1.2023 09:19

İstanbul’da “Kaçak Tütün” operasyonu: 78 kilo ele geçirdiler

İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen “Kaçak Tütün” operasyonunda 161 kaçak puro, 322 paket kaçak nargile tütünü, 78 kilo 300 gram kaçak tütün ve dört bin 400 dal kaçak sigara ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Kaçak Tütün” operasyonu: 78 kilo ele geçirdiler

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Emek Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Ruhsatsız bir şekilde "Tütüncü" olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen adreste M.K.U. isimli bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 161 kaçak puro, 322 paket kaçak nargile tütünü, 78 kilo 300 gram kaçak tütün ve dört bin 400 dal kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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İstanbul’da “Kaçak Tütün” operasyonu: 78 kilo ele geçirdiler
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