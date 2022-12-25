İstanbul’da kaçakçılık baskını! Kumaş toplarının arasında buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemize kaçak yollardan sokulan gümrük kaçağı tütün mamullerinin Esenler, Şişli, Beşiktaş ve Fatih İlçeleri'nde depolandığı ve satılarak piyasaya sürüldüğü adreslere baskın düzenledi. 4 adres ve 3 araca yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Özel olarak hazırlanmış kumaş toplarına "Zula" yapılarak gizlenmiş halde 3 bin 924 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 880 adet gümrük kaçağı puro, 342 adet sigara/elektronik nargile makinesi, 70 adet elektronik sigara likiti, 2 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.