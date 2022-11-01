İstanbul’da kaçakçılık operasyonu

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; iki ton 286 kilogram kaçak nargile tütünü, bir ton 165 kilogram kaçak kıyılmış tütün, üç adet elektrikli sigara dolum makinesi, dört adet kompresör, iki bin 950 adet sökülmüş bandrol ve sigara paketlemeye yarayan 30 milyon adet kilitli poşet ele geçirildi.