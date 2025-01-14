İstanbul’da kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmış, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edilmişti.