İstanbul’da kadınları takip edip evlerini gözetleyen sapık tutuklandı!

Rumeli Hisarı Mahallesi'nde D.A gece saatlerinde bahçesinde evini gözetleyen bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis şüpheliyi evin bahçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin H.S. B. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada H.S.B.'nin daha önce de D.A'yı ve arkadaşı A. A. Ç. 'yi evine kadar takip eden kişi olduğu belirlendi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfade işlemlerinin şüpheli H.S.B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından H.S.B. tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Şüpheli H.S.B. mahkemece tutuklandı.