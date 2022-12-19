İstanbul’da ’Kafatası’ operasyonu

Adreste yapılan aramalarda 485 adet Karaca Boynuzu, 13 adet Karaca Kafatası, dört adet Karaca Boynuz Kökü, 171 adet Kızıl Geyik Boynuzu, 100 adet Kızıl Geyik Boynuzu, 55 adet Kızıl Geyik Boynuz Parçası, beş adet Çift Boynuzlu Kızıl Geyik Kafatası, iki adet Boynuzsuz Yüzülmüş Kızıl Geyik Kafatası, 13 adet Mus Geyiği Boynuzu, 30 adet Ala Geyik Boynuzu, 141 adet Ren Geyiği Boynuzu, 29 adet Antilop Boynuzu, 50 adet White Tailed Geyiği Boynuzu, beş adet Çift Boynuzlu Dağ Keçisi Kafatası, 20 adet Dağ Keçisi Boynuzu, beş adet Bizon Boynuzu, 20 adet Amerikan Antilobu Boynuzu ile 128 adet farklı form ve ebatlarda hayvansal obje ele geçirildi.