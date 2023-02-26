İstanbul’da kahreden olay: Daha 6 yaşındaydı! Ailesinden çarpıcı iddia!

"TELEFONLA KONUŞURKEN YOLA HİÇ BAKMIYORDU"

Kaza sırasında sokakta olduğunu ve komşuları ile sohbet ettiğini dile getiren baba Mehmet Ali Bozkurt, "Orada hiç beklenmedik bir an oldu. Buradan son sürat geçerken, telefonla konuşarak yola hiç bakmıyordu. İki kişi vardı araçta, birbirleriyle sohbet halindeydi. Biz bunlara 'hop durun, yavaş gelin,' dememize rağmen bu kişiler bizi hiç görmediler. Ben diğer çocukları uzaklaştırırken benim çocuğumu eziyor, kurtaramıyoruz. Orada olay yerinde can veriyor yavrum. O araç çalışır halde olduğu için çocuğumu kucağıma alıp hastaneye götürdüm. İki kişi vardı o araçta, onlarla birlikte gittik. Hastaneye bunlar beni götürmedi. Göbekte ben inip çocuğu kucağıma alıp devam ettim. Hastaneye kendi imkanlarımla gittim. Şahıslar sonradan geldiler, korktukları için geldiler. Bu kişilerin tutuksuz yargılandığını duyduk. Sadece imza atıp dava gününü bekleyecek" dedi.