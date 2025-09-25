İstanbul’da kan donduran cinayet! 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi vahşice öldürdü

"BİR KIZ, 'TECAVÜZ ETTİ' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayı gören esnaf Serkan Ç., "Çalışıyoduk yukarıda. Burada bağrışmaları duyduk. Bir tane çocuk kaçıyordu. Adam onu yakaladı burada, 1 adam 2 kadın. 'Tecavüz etti' diye bağırıyorlardı. Adam kafasına sopayla vurdu. Sonra da çocuk kaçayım derken çimenliklere düştü. Çimenliklere düştüğü sırada 17-18 yaşlarında bir kız, 'Tecavüz etti' diye bağırıyordu. O sırada 8-10 tane bıçak sapladı. Bıçağı elinden almaya çalıştık ama savurdu her yere. Savurunca da kimse yanaşamadı. Büyük ihtimalle çocuk ölmüş olabilir" dedi.