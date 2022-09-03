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Giriş Tarihi: 4.9.2022

İstanbul’da kanlı gece

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da kanlı gece
İstanbul'da akşam saatlerinde Fatih ve Avcılar'da silahlı saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Fatih'te bir spor salonuna egzersiz yapmak için gelen Jeyhun Alakbarov'a henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Alakbarov olay yerinde hayatını kaybetti. 2 şüpheli Fatih'te devriye gezen bekçilere yakalandı. Rusya uyruklu L.G. ve Azerbaycan uyruklu Z.A.'nın üzerinden 2 adet silah çıktı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Avcılar'da ise Bitcoin tartışması kanlı bitti. Recep Esvet'in (42) yeğeni N.E. bir şahısla Bitcoin dolandırıcılığı meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın akabinde Recep Esvet, yanına yakınlarını alarak kavganın çıktığı kahveye gitti. Burada olaya taraf olduğu düşünülen Nihat Taş ve Turan Taş ile karşılaştı. Taraflar birbirine silahla ateş etti. Yaralanan Recep Esvet kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahvehanede tavla oynayan Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Mahmut Esvet gözaltına alınırken, kaçan iki kişi aranıyor.

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İstanbul’da kanlı gece
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