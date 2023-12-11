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Giriş Tarihi: 12.12.2023

İstanbul’da kanlı gece: Eyüpsultan’da çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kanlı gece: Eyüpsultan’da çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Eyüpsultan'da önceki gece iki ayrı noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İlk olay saat 22.00 sıralarında Alibeyköy'de meydana geldi. Motosikletli saldırganlar tarafından bir restorana pompalı tüfekle ateş açıldı. Restoranda bulunan Emirhan Erarslan, Baran Karaçay, Feride Aydoğan, Asım Aydoğan ve yabancı uyruklu Mohannad Mahgush yaralandı.



Bu saldırıdan yarım saat sonra restorana yaklaşık 500 metre mesafedeki parkta oturan Ege Yenihayat (17) ile Emin D'ye (13) yine motosikletli 2 kişi tarafından ateş açıldı. Ege Yenihayat olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Emin D. hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis, iki saldırının bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Saldırıda hayatını kaybeden Ege Yenihayat'ın ağabeyinin karşı gruptakilerle arasında husumet olduğu ve daha önce de saldırıya uğradığı iddia edildi. Ege Yenihayat dün Yeni Alibeyköy mezarlığında toprağa verildi.

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İstanbul’da kanlı gece: Eyüpsultan’da çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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