İstanbul’da kanlı olay: Karnından vurup...

Saldırgan Doğan kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralı Çiçek için ise olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç olay yerinde polis ekiplerine kendisini vuran şahsın Selim Doğan olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada semtte devriye gezen Çarşı ve Mahalle bekçileri, genci silahla vurarak öldüren Selim Doğan'ın sokakta olduğunu gördü. Bunun üzerine şahsı yakalamak için yanına yaklaşan bekçileri gören Selim Doğan, silahını çıkartarak başına dayadı. O esnada kendisini öldürmemesi için ikna çalışmalarına başlayan bekçi T.K., saldırgan Doğan başına ateş edeceği esnada müdahale etmek istedi.