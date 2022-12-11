İstanbul’da kanlı olay: Pusu kurup kurşun yağdırdı!

Kanlı olay, geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, sabaha karşı evine döndüğü esnada husumetlisi tarafından pusuya düşürüldü. Arkadaşlarıyla eğlenceden dönen şahıs, araçla evine bırakıldı.

Bu sırada saatlerdir site kapısında bekleyen Mikail T. isimli saldırgan, araçtan inen şahsa defalarca ateş ederek yaraladı. Yere düşmesine rağmen husumetlisinin bacaklarına doğru ateş etmeye devam eden Mikail T. daha sonra panikle kaçmaya başladı. Olayı gören site güvenlikleri polis ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.