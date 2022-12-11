İstanbul’da kanlı olay: Pusu kurup kurşun yağdırdı!

Lüks site önünde kanlı hesaplaşma kamerada | Video
ALACAK VERECEK KAVGASI
Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, saldırgan kişinin Mikail T. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde yakalanan Mikail T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkili arasında uyuşturucu madde alışverişi nedeniyle alacak-verecek davası olduğu, parasını alamayan Mikail T.'nin bu yüzden saldırdığı öğrenildi. Yaşanan silahlı yaralama olayı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.