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Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:17 Son Güncelleme: 11.12.2022 10:27

İstanbul'da kanlı olay: Pusu kurup kurşun yağdırdı!

İstanbul Esenyurt’ta dehşet dolu anlar yaşandı... Sabaha karşı eve dönen bir kişi, husumetlisi tarafından site kapısı önünde kurşun yağmuruna tutuldu. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
İstanbul’da kanlı olay: Pusu kurup kurşun yağdırdı!
Kanlı olay, geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, sabaha karşı evine döndüğü esnada husumetlisi tarafından pusuya düşürüldü. Arkadaşlarıyla eğlenceden dönen şahıs, araçla evine bırakıldı.
Bu sırada saatlerdir site kapısında bekleyen Mikail T. isimli saldırgan, araçtan inen şahsa defalarca ateş ederek yaraladı. Yere düşmesine rağmen husumetlisinin bacaklarına doğru ateş etmeye devam eden Mikail T. daha sonra panikle kaçmaya başladı. Olayı gören site güvenlikleri polis ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Lüks site önünde kanlı hesaplaşma kamerada | Video

ALACAK VERECEK KAVGASI
Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, saldırgan kişinin Mikail T. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde yakalanan Mikail T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkili arasında uyuşturucu madde alışverişi nedeniyle alacak-verecek davası olduğu, parasını alamayan Mikail T.'nin bu yüzden saldırdığı öğrenildi. Yaşanan silahlı yaralama olayı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'da kanlı olay: Pusu kurup kurşun yağdırdı!
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