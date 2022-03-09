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Giriş Tarihi: 9.3.2022

İstanbul’da kar alarmı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da kar alarmı
İstanbul'da beklenen karla ilgili olarak İstanbul Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde toplantı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilgili kurumların temsilcileri katıldığı toplantıda karla mücadelede uygulanacak eylem planı çıkarıldı. Bu kapsamda TIR'ların açıklanacak takvimden 12 saat önce İstanbul'a girişi yasaklanacak. Kar yağışının özellikle İstanbul Havalimanı- Odayeri- Başakşehir- Hadımköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nın kuzey kısımlarında yaşanacağı hesaba katılarak yol üzerinde bulunan benzin istasyonlarıyla temasa geçildi. Ayrıca Kızılay'la iletişim kurularak 90 tane noktaya sıcak çorba başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımları organize edildi.Vali Yerlikaya, "Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

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İstanbul’da kar alarmı
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