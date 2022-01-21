İstanbul’da kar etkili oldu! Trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı

Anadolu yakasında D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükyalı'ya kadar devam ediyor. Kara yolunun Edirne istikametinde Bostancı-Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ünalan'dan başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçiş yönünde yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki yönde trafik ağır ilerliyor.