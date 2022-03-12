İstanbul’da kar fırtınası! Akşam saatlerine dikkat

Kar yağışının 3. gününde yine İstanbul yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışı özellikle kentin Anadolu yakasında yoğun şekilde etkisini gösterdi. Ögle saatlerine doğru tüm İstanbul genelinde etkili oldu. Yağış Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu. Bazı ilçelerde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına da etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı. İETT otobüsü yolda kaldı.