İstanbul’da kar fırtınası! Akşam saatlerine dikkat

Kar yağışının 3. gününde yine İstanbul yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışı özellikle kentin Anadolu yakasında yoğun şekilde etkisini gösterdi. Ögle saatlerine doğru tüm İstanbul genelinde etkili oldu. Yağış Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu. Bazı ilçelerde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına da etkili oluyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı. İETT otobüsü yolda kaldı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'ndeki orman yolunda İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 5. Sokak'ta bir taksi buzlu yolda geri geri kayarak iki katlı bir evin merdivenlerine çarptı. Belediye ekipleri merdivenin ilk basamaklarında asılı kalan taksinin kurtarılması için iş makinesiyle buzlu yolda çalışma yaptı. Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda trafik akışının durduğu gözlendi.
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Öte yandan Etiler'de de kar şiddetini artırdı. Park halindeki araçlar beyaza büründü.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam etti. Üç gündür devam eden yoğun kar yağışının önümüzdeki pazartesi gününe kadar devam edeceği ve Aybar kar fırtınasının etkisini arttıracağı kaydedildi.
Yoğun kar yağışı hem vatandaşları , hem çocukları hem de hayvanları mutlu etti.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, üç gündür etkili olan kar yağışı bugün akşama doğru etkisini artırması bekleniyor.