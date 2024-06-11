İstanbul’da kar maskeli cinayet

İstanbul Büyükçekmece'deki bir binanın 2. katında yaşayan Uğur Doğan (30) ve ağabeyi Özgür Doğan'ın kapısını saat 19.30 sıralarında yüzü kar maskeli 2 kişi çaldı. Uğur Doğan kapıyı açtığında eli silahlı kişiler ateş etmeye başladı. Olay sonrası şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçarken sesleri duyan ağabey Özgür Doğan dışarı çıkıp yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yapsa da yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uğur Doğan hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri, çay ocağı işleten Uğur Doğan'ı sevdiklerini ve kimseye zararı olmadığını söylediler.