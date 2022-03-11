Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kar şiddetlendi
Giriş Tarihi: 11.3.2022 07:39

İstanbul’da kar şiddetlendi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da kar şiddetlendi

İstanbul’da gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. İstanbul Valiliği’nin aldığı önlemler ve okulların tatil edilmesi sebebiyle trafikte yoğunluk yaşanmazken bazı yollarda ve üst geçitlerde biriken kar sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da Perşembe sabahı başlayan Sibirya kaynaklı Aybar Fırtınası, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar, sabah erken saatlerde şiddetlendi. İstanbul Valiliği'nin aldığı önlemler sonucunda trafikte yoğunlaşma yaşanmadığı görüldü.



D-100 KARAYOLU VE ÜST GEÇİTLERDE KAR
Özellikle Avrupa yakasında şiddetlenen kar yağışı sonucunda D-100 Karayolu'nun bir çok noktasında kar birikti. Ayrıca üst geçitlerde de kar birikintisinin olduğu görüldü.

Sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler ve üst geçitleri kullanan yayalar biriken kar sebebiyle zor anlar yaşadı.



ANADOLU YAKASINDA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ
Kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde Anadolu yakasında etkisini sürdürdü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışının sürdüğü belirtildi. Kar yağışının gün içinde şiddetini artırması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İspanyollar Galatasaray’ın yıldızlarına hayran kaldı! Barcelona karşısında maça damga vurdu…
Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Son dakika: Galatasaray İspanya'da avantajı kaptı! Galibiyeti ofsayt engelledi...
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Türkiye diplomaside tarih yazıyor! Başkan Erdoğan'la görüşen Biden'dan övgü dolu sözler
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Birçok ilde eğitime kar engeli, idari izin kararı!
Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Berat Albayrak ile ilgili çok çarpıcı yazı: 'Yapamazsınız' denilenleri yaptı! Türkiye'yi lobilerin operasyonlarından kurtardı
Son dakika: Fenerbahçe 2 yıldız için harekete geçti! FIFA'nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da kar şiddetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA