İstanbul’da kar şiddetlendi

İstanbul'da Perşembe sabahı başlayan Sibirya kaynaklı Aybar Fırtınası, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar, sabah erken saatlerde şiddetlendi. İstanbul Valiliği'nin aldığı önlemler sonucunda trafikte yoğunlaşma yaşanmadığı görüldü.





D-100 KARAYOLU VE ÜST GEÇİTLERDE KAR

Özellikle Avrupa yakasında şiddetlenen kar yağışı sonucunda D-100 Karayolu'nun bir çok noktasında kar birikti. Ayrıca üst geçitlerde de kar birikintisinin olduğu görüldü.

Sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler ve üst geçitleri kullanan yayalar biriken kar sebebiyle zor anlar yaşadı.





ANADOLU YAKASINDA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ

Kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde Anadolu yakasında etkisini sürdürdü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışının sürdüğü belirtildi. Kar yağışının gün içinde şiddetini artırması bekleniyor.