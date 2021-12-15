Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:23Son Güncelleme: 15.12.2021 22:32
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar geldi! Yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı!
ABONE OL
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar geldi. Silivri'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sulu şekilde etkili olmaya başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.