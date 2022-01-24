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Giriş Tarihi: 24.1.2022 23:54 Son Güncelleme: 25.1.2022 00:02

İstanbul’da kar yağışı kenti esir aldı! Metroda izdiham yaşandı!

İstanbul’da kar yağışı kenti esir aldı! Metroda izdiham yaşandı!

Kar yağışının esir aldığı megakent İstanbul’da kara yoluyla gidecekleri yere ulaşamayan vatandaşların metro istasyonları tercih etmesi istasyonlarda izdihama yol açtı. O anlar vatandaşlarca kameralara kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarılarda bulunduğu İstanbul'da kar yağışı megakenti esir aldı.

Trafik yoğunluğunun yüzde 90'ı bulduğu İstanbul'da ulaşım adeta çileye döndü.

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İstanbul'u etkisi altına alan yağış metro ve metrobüs duraklarında izdihamlara yol açtı.

Kara yoluyla gidecekleri yere ulaşamayan vatandaşların metroyu tercih etmesi üzerine M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında aşırı yoğunluk oluştu.

Katta yer kalmadığını fark eden bazı vatandaşların tersine yukarı çıkma görüntüleri vatandaşlarca kaydedildi.

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İstanbul’da kar yağışı kenti esir aldı! Metroda izdiham yaşandı!
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