İstanbul’da kar yağışı kenti esir aldı! Metroda izdiham yaşandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarılarda bulunduğu İstanbul'da kar yağışı megakenti esir aldı.
Trafik yoğunluğunun yüzde 90'ı bulduğu İstanbul'da ulaşım adeta çileye döndü.
İstanbul'da metroda izdiham: İnsanlar kata sığmadı yürüyen merdiven durduruldu | Video
İstanbul'u etkisi altına alan yağış metro ve metrobüs duraklarında izdihamlara yol açtı.
Kara yoluyla gidecekleri yere ulaşamayan vatandaşların metroyu tercih etmesi üzerine M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında aşırı yoğunluk oluştu.
Katta yer kalmadığını fark eden bazı vatandaşların tersine yukarı çıkma görüntüleri vatandaşlarca kaydedildi.