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Giriş Tarihi: 30.1.2023 17:05 Son Güncelleme: 30.1.2023 17:30

İstanbul’da kar yağışı sevindirdi

İstanbul’da beklenen kar Çatalca’dan başlayarak Kemerburgaz ve Hastal mevkiinden karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında da sıfır dereceye kadar düşüş yaşandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da kar yağışı sevindirdi

İstanbul'da beklenen kar ilk olarak Çatalca ilçe sınırlarından itibaren kendini gösterdi. İlçede gece saatlerinden itibaren lapa lapa yağan kar nedeniyle araçların üzeri kısa sürede beyaza büründü. Aralık ayından bugüne kadar beklenen ve mevsim normalleri dışında seyreden hava durumu aniden değişiklik gösterdi. Hava sıcaklığı 14-15 derecelerden bir anda 0-3 dereceye kadar düşüş gösterdi. İstanbul'da önce Çatalcada başlayan kar yağışı gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini gösterdiği için kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. İstanbul'da gün içinde de Kemerburgaz Hastal mevkiinden İstanbul'a karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Karla karışık yağmur nedeniyle yollarda da çok sayıda maddi ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Meteroloji Müdürlüğü ekiplerinin tespitlerine göre İstanbul'da 2-3 Şubat tarihlerinde kar yağışının etkili olacağı hafta boyunca karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği kaydedildi. Ani ısı düşmesi nedeniyle istanbul'da hafta boyunca yağışlarla birlikte hava sıcaklığının ise 5 ile 8 derece arasında seyredeceği kaydedildi.

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İstanbul’da kar yağışı sevindirdi
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